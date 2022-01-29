Макрон и Зеленский обсудили нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они договорились ускорить проведение следующей встречи советников лидеров стран-участниц нормандского формата, сообщают в Офисе президента.

Зеленский и Макрон поприветствовали активизацию работы в нормандском формате и проведение 26 января в Париже встречи политических советников лидеров "нормандской четверки". Отмечается, что "впервые с 2019 года был согласован документ по результатам переговоров".

Украинский лидер поблагодарил коллегу за твердую и последовательную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Стороны договорились поддерживать взятый динамичный темп и ускорить проведение следующей встречи. Также обсуждалась важность активизации работы Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп с целью "быстрого прогресса в реализации минских договоренностей".

"Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", – сказал Зеленский.



