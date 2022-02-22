Президент Владимир Зеленский выступил с речью в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории Донбасса.
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Обращение Зеленского из-за решения Путина по Донбассу: видео
Президент Владимир Зеленский выступил с речью в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории Донбасса.
15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня он подписал соответствующие указы.
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Евросоюз заявил о едином решительном ответе в поддержку Украины, США – о введении новых санкций.
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