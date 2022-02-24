Кличко рассказал, какие ограничения ЧП будут введены в Киеве

Также будет ограничена работа клубов и мест общественного питания. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в своем видеообращении.

По его словам, комендантский час в Киеве вводить не будут. Но киевляне должны всегда иметь при себе удостоверение личности.

Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города. Усилят охрану и ограничат доступ ко всем органам власти в столице.

"Работа дискотек, клубов и мест общественного питания разрешается от 7:00 до 23:00", – сказал Кличко.

На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.

Особый контроль будет введен за пассажирами на вокзалах и в аэропорту Жуляны.



