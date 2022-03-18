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Новости
Украина
17 марта 22, 21:27
В Мариуполе из руин Драмтеатра пытались достать людей
Драмтеатр
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Российские оккупанты открыли огонь по сотрудникам СБУ, пытавшимся достать людей из-под завалов здания, на которое ранее войска РФ сбросили две сверхмощные бомбы.
Российские оккупанты открыли огонь по сотрудникам СБУ, пытавшимся достать людей из-под завалов здания, на которое ранее войска РФ сбросили две сверхмощные бомбы.

Сотрудники СБУ попытались извлечь украинских граждан из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Мариупольского драматического театра - войска РФ открыли по ним огонь. Об этом сообщает полк Азов в четверг, 17 марта.

Таким образом россияне сначала сбросили две сверхмощные бомбы на здание, где прятались гражданские, а теперь не позволяют оказывать помощь оказавшимся под завалами людям.

Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами. pic.twitter.com/iI7vdvIE8u

— АЗОВ (@Polk_Azov) March 17, 2022

В горсовете напомнили, что вчера войска РФ сбросили бомбу на драмтеатр, в котором прятались мирные жители. Также авиаудару подвергся бассейн Нептун, который служил убежищем для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.

Напомним, что вчера военные РФ обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя. Пока известно о пятерых раненых, среди которых ребенок. Он в тяжелом состоянии, ему делают сложную операцию.
Korrespondent
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