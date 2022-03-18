В Мариуполе из руин Драмтеатра пытались достать людей

Сотрудники СБУ попытались извлечь украинских граждан из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Мариупольского драматического театра - войска РФ открыли по ним огонь. Об этом сообщает полк Азов в четверг, 17 марта.

Таким образом россияне сначала сбросили две сверхмощные бомбы на здание, где прятались гражданские, а теперь не позволяют оказывать помощь оказавшимся под завалами людям.

Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами. pic.twitter.com/iI7vdvIE8u

В горсовете напомнили, что вчера войска РФ сбросили бомбу на драмтеатр, в котором прятались мирные жители. Также авиаудару подвергся бассейн Нептун, который служил убежищем для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.

Напомним, что вчера военные РФ обстреляли автоколонну с беженцами из Мариуполя. Пока известно о пятерых раненых, среди которых ребенок. Он в тяжелом состоянии, ему делают сложную операцию.