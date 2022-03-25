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Новости
Украина
25 марта 22, 12:17
Бомбардировка Мариупольского драмтеатра: 300 погибших
Мариупольский драмтеатр
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В результате бомбардировки Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человек, сообщает горсовет со ссылкой на данные очевидцев

В результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на полученную от очевидцев информацию.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", – сказано в сообщении.

В горсовете отметили, что российских оккупантов не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что в драмтеатре находились только мирные – женщины, дети, старики.

"Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", – заявили в горсовете.

16 марта российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов пряталось около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, их видно даже со спутника. Разбор завалов осложняется обстрелами, 

18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.

liga.net
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