Бомбардировка Мариупольского драмтеатра: 300 погибших

В результате бомбардировки российским самолетом драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, ссылаясь на полученную от очевидцев информацию.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", – сказано в сообщении.



В горсовете отметили, что российских оккупантов не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что в драмтеатре находились только мирные – женщины, дети, старики.

"Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", – заявили в горсовете.







18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.



