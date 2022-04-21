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Украина
20 апреля 22, 23:05
В Бородянке нашли девять захоронений мирных жителей
Бородянка
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Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено девять захоронений мирных жителей

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. 

"Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", – рассказала генпрокурор. 

Причина смерти еще трех человек будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

"До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах", – написала Венедиктова в Facebook. 

6 апреля голова Бородянки рассказал, как оккупанты расстреливали людей, пытавшихся достать пострадавших из-под завалов.  
liga.net
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