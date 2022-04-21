В Бородянке нашли девять захоронений мирных жителей

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", – рассказала генпрокурор.

Причина смерти еще трех человек будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах", – написала Венедиктова в Facebook.

6 апреля голова Бородянки рассказал, как оккупанты расстреливали людей, пытавшихся достать пострадавших из-под завалов.

