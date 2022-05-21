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Новости
Украина
21 мая 22, 13:09
РФ только сейчас начала забирать свои трупы из Украины
война
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РФ только сейчас, к 87-му дню войны, начала думать о том, чтобы забирать свои трупы из Украины, сообщил президент Владимир Зеленский

Россияне только сейчас начали думать о том, чтобы забирать тела своих погибших солдат из Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью, приуроченному к третей годовщине инаугурации.

Президент подчеркнул, что в РФ не ценят жизни своих военных и безразлично бросают погибших на поле боя, "им было все равно".

"Недавно мне сказали, что они сейчас только уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Раньше они делали вид, что нет никаких трупов. Мы подключали ООН и Красный крест и говорили: заберите эти мешки. Горы трупов их военных", – сказал Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, за 86 дней полномасштабной войны потери россиян составили 28 850 человек убитыми. Украинская сторона неоднократно сообщала об отказе РФ забирать свои трупы из Украины.

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liga.net
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