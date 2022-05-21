РФ только сейчас начала забирать свои трупы из Украины

Россияне только сейчас начали думать о том, чтобы забирать тела своих погибших солдат из Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью, приуроченному к третей годовщине инаугурации.
Президент подчеркнул, что в РФ не ценят жизни своих военных и безразлично бросают погибших на поле боя, "им было все равно".
"Недавно мне сказали, что они сейчас только уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Раньше они делали вид, что нет никаких трупов. Мы подключали ООН и Красный крест и говорили: заберите эти мешки. Горы трупов их военных", – сказал Зеленский.По данным Генштаба ВСУ, за 86 дней полномасштабной войны потери россиян составили 28 850 человек убитыми. Украинская сторона неоднократно сообщала об отказе РФ забирать свои трупы из Украины.
Читайте также: Зеленский: Победа будет кровавой, на поле боя. Но конец войны будет дипломатическим