РФ только сейчас начала забирать свои трупы из Украины

Россияне только сейчас начали думать о том, чтобы забирать тела своих погибших солдат из Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью, приуроченному к третей годовщине инаугурации.

Президент подчеркнул, что в РФ не ценят жизни своих военных и безразлично бросают погибших на поле боя, "им было все равно".

"Недавно мне сказали, что они сейчас только уже думают о том, чтобы забирать трупы. Представьте себе... Когда началась война... Раньше они делали вид, что нет никаких трупов. Мы подключали ООН и Красный крест и говорили: заберите эти мешки. Горы трупов их военных", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Победа будет кровавой, на поле боя. Но конец войны будет дипломатическим