Ворота в Крым. Новые взрывы возле Джанкоя, россияне бегут

Прошла ровно неделя, и в оккупированном Россией Крыму – новые взрывы. На этот раз взлетали в воздух склады боеприпасов в районе Джанкоя. Украинские военные не комментируют, но западные СМИ утверждают, что взрывы – работа "элитного украинского подразделения".

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. Местные паблики писали, что горело около пгт Азовское и села Майское рядом с ним. Это примерно в 25 км от Джанкоя.

Через Джанкой в направлении Керчи проходит ж/д ветка. Она тоже пострадала в результате взрывов. Теперь все поезда в Крым, которые следуют с территории России, оккупанты вынуждены останавливать на станции "Владиславовка", откуда пассажиров будут развозить автобусами. Поэтому на крымских вокзалах началось скопление людей.

В Минобороны РФ сразу после детонации заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство оккупантов написало, что это произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".

Но, как и в случае со взрывами на аэродроме "Саки", оккупационные власти эвакуировали около 3 000 местных жителей за пятикилометровую зону, а также расширили действие чрезвычайного положения на Джанкойский район.

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Кроме того, в том же районе возле Джанкоя произошел пожар на трансформаторной станции. Ее оккупанты могли бы использовать для поставки электроэнергии с Запорожской АЕС в Крым, предположил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.



