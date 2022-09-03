Пара Bayraktar за 3 дня сожгла российской техники на $28 млн

Пара Bayraktar – украинских беспилотников турецкого производства – за три дня уничтожили или повредили российскую технику на $28 млн. Об этом сообщил в Facebook главком ВСУ Валерий Залужный.

C 31 августа по 2 сентября пара "Байрактаров" уничтожила восемь танков Т-72 (цена одного – около $3 млн), САУ Акация ($1,6 млн), БМП и гаубицу ($0,3 млн). Общая стоимость уничтоженной техники – около $26,5 млн.

Также эта пара Bayraktar повредила пять танков Т-72 и одну БМП на 1,85 млн. Суммарная стоимость поврежденной и уничтоженной техники – $28,35 млн.

Один из "Байрактаров" в этой паре – помощь от Литвы, добавил Залужный.



