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Новости
Украина
20 сентября 22, 10:03
Крым уже не безопасен, подлодки ЧФ РФ ушли в Новороссийск
подлодки ЧФ РФ
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Подводные лодки Черноморского флота РФ ушли в Новороссийск, поскольку Крым уже не безопасен как база, считает британская разведка

Россия скорее всего перевела свои подводные лодки с базы во временно оккупированном Крыму в Новороссийск. Об этом сообщает британская разведка в отчете утром 20 сентября.

"Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса Кило из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России", – говорится в отчете.

По мнению британской разведки, россияне могли пойти на такой шаг из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением возможностей Украины по нанесению дальних ударов.

"За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", – напомнили британцы.

По мнению британской разведки, одной из причин, побудивших российского диктатора Владимира Путина оккупировать полуостров в 2014 году, вероятно, была гарантия базирования Черноморского флота в Крыму.

"В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Подлодки класса Кило – собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских дизель-электрических подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

9 августа в Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке. 

16 августа были взрывы на складе боеприпасов и на железнодорожных объектах под Джанкоем, а также в районе военного городка в Гвардейском. 
liga.net
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