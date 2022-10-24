В ОП сделали заявление о переговорах с РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сколько бы Кремль ни занимался разного рода шантажом, Украина на переговоры не согласится. Он назвал Россию "грязным государством" с "примитивными конструкциями".

"Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из РФ в изоляции, в которой она обязательно окажется", - отметил он.

Ермак напомнил, к каким провокациям и убийствам украинцев прибегала Россия, добавив, что этот "грязный шантаж выглядит очень примитивно".

"Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя", - перечислил глава ОП.

Напомним, российские пропагандисты, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, начали распространять "информацию" о якобы наличии у Украины "грязной бомбы".

США, Великобритания и Франция осудили эти лживые заявления.