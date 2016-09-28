Доллар за 46 грн. Миф или реальность

В последнее время средства массовой информации распространили сообщение о том, что МВФ якобы прогнозирует курс 46 грн/долл. Эта тема очень чувствительна для каждого украинца, масштабы сенсации поражают, поэтому сообщение получило очень широкую огласку. На самом деле, мы имеем пример "жареной новости" с неправильной интерпретацией. При ее распространении СМИ фактически выполняют упражнение в массовой дезинформации.





Действительно, упоминание курса 45,9 грн/долл есть в свежей подборке документов МВФ по Украине, которые сопровождают предоставление третьего транша программы EFF для Украины. Но есть несколько очень важных "но".





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Во-первых, это упоминание содержится не в официальном прогнозе МВФ по Украине, а в теоретическом научном приложении, посвященном теме оценки устойчивости государственного долга нашей страны. Во-вторых, речь идет о сугубо теоретическом применении к государственному долгу Украины так называемых экстремальных шоков, чтобы изучить его возможное поведение (так называемую "чувствительность") во время теоретических катастроф в экономике. Вероятность наступления таких событий минимальна, но для полноценного изучения чувствительности государственного долга их нужно просчитывать. В-третьих, значение курса 45,9 грн/долл специалисты МВФ вообще не выводили никоим прогнозным методом: просто была использована фактическая девальвация гривни из недавнего прошлого. Подобным образом там появятся и упражнения с гипотетическими сценариями большого спада реального ВВП Украины в 2017-2018 годах (по 5% в год).





Экономисты понимают, что вероятность повторения сценария девальвации гривни по примеру 2014 года менее 1%. Попросту нет тех обстоятельств: накануне девальвации Украина имела бешеный дефицит текущего счета более 9% ВВП. Он финансировался за счет сокращения национальных золотовалютных резервов и других трюков, которые использовались для поддержания стабильного обменного курса. Плюс потеря более $30 млрд экспорта за два года из-за всем известных событий. Сегодня внешнеторговый баланс находится в нормальном состоянии, а НБУ не только не распродает международные резервы, но и пополняет их в периоды благоприятной рыночной конъюнктуры.





Украинские СМИ или не захотели разобраться в этой теме, или намеренно торопились подать эту "страшилку от МВФ" своей аудитории. Экономисты знают, что МВФ давно не подает в своих публикациях прогнозы по обменному курсу гривни. Отсутствие прямо указанной настоящей прогнозной цифры от МВФ также способствует появлению таких сенсаций.





К сожалению, этим СМИ не хватило квалификации разобраться в таблицах макроэкономического прогноза МВФ по Украине на ближайшие годы и несложными логическими и математическими операциями вычесть из них настоящий прогнозный курс гривни к доллару. Он мало отличается от широко известного показателя, который использует правительство при планировании государственного бюджета на 2017 год.





Роман Шпек,

старший советник, Альфа-Банк Украина