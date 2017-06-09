Катар: что будет с ценами на газ и пострадает ли Украина?

Пятого мая целый ряд стран Ближнего Востока заявил о прекращении дипломатических отношений с Катаром . Страну обвиняют в поддержке запрещенных группировок, в том числе "Аль-Каиды", и попытке наладить отношения с Ираном, который находится под санкциями ООН, ЕС и США.





Мировые лидеры уже заявили о том, что ситуацию на Ближнем Востоке необходимо нормализовать и конфликт не должен повлиять на борьбу с международным терроризмом. Так, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в понедельник на пресс-конференции в Сиднее, призвал все стороны сесть за стол переговоров и выразил готовность штатов оказать помощь в примирении стран.





Ситуация вокруг Катара, считают эксперты, может стать ударом по нефтяному рынку. Любой конфликт на Ближнем Востоке приводит к подорожанию черного золота. Кроме того, Катар экспортирует сжиженный газ в Европейский Союз. Если поставки прекратятся, цены на голубое топливо вырастут. Учитывая, что на европейских хабах покупает газ в том числе и Украина, конфликт на Ближнем Востоке может ударить по кошелькам украинцев.





Что же происходит в Катаре и каких ждать последствий?





Что произошло





Разрыв дипломатических отношений с Катаром означает, что посольства страны депортируют, вводят ограничение на пересечение границы и экономические связи с другими государствами. Как отмечают эксперты, ситуация вокруг Катара начала обострятся еще в мае. Тогда катарское информационное агентство опубликовало слова эмира (титул правителя) о намерении отозвать своего посла из Саудовской Аравии и нормализовать отношения с Ираном.





В Катаре заявили, что сайт агентства взломали и заявление ложное. Однако, Саудовскую Аравию, Бахрейн и ОАЭ опровержение не убедило. Более того, Катар обвинили в "поддержке незаконных группировок" – "Аль-Каиды" и "Исламского Государства".





Дипломатические отношения с государством уже разорвали Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивы. Подобные заявления также прозвучали в Каире, Абу-Даби и Эр-Рияде. Эксперты поясняют: это беспрецедентный шаг. Разрыв дипломатических отношений свидетельствуют о крайнем заострений отношений между странами. На дипломатическом языке это означает, что "дружеских" отношений между государствами больше нет.





На данный момент, как уже писал сайт "Сегодня", жители Катара спешно скупают продукты питания и питьевую воду. "Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия", — говорится в материалах местных СМИ.





Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара. Государство имеет наземную границу только с Саудовской Аравией. Учитывая, что все ближайшие "соседи" перекрыли "небо", а Саудовская Аравия – сухопутную границу, Катар рискует остаться заблокированным. Свою помощь уже предложили в Иране – продукты хотят доставлять морем.













Ситуация уже успела повлиять на мировые биржи. По состоянию на 13.08 британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24%, до 7529,3 пункта, французский CAC 40 – на 0,53%, до 5314,92 пункта. На фоне конфликта взлетели цены на нефть. По состоянию на 10:29 августовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 50,13 доллара за баррель.





В свою очередь Доха (столица Катара) назвала решение соседних государств нарушением суверенитета Катара и заявила, что оно не имеет законных оснований. "Эти меры не оправданы и основываются на заявлениях и предположениях, а не на фактах", – говорится в заявлении МИД Катара.





Что грозит Украине





Цена на газ для Украины зависит от ситуации на европейском хабе. Катар – один из ключевых экспортеров сжиженного газа в ЕС, отмечает эксперт Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентин Землянский. Если поставки будут ограничены и другие игроки рынка, в том числе Россия и Норвегия, вовремя не отреагируют, цены могут взлететь.





"Газпромовский" газ – это только 30% на европейских хабах. Нужно не забывать, что хабы, как любая биржа, довольно болезненно реагирует на подобные события. Естественно, это бумерангам ударит и по Украине, потому что у нас цена напрямую связана с европейскими котировками, и мы от этого никуда не денемся. Есть угроза сокращения физических поставок. Нужно учитывать, как будут реагировать другие игроки. Норвегия, "Газпром". Как оперативно они смогут компенсировать нишу, которая может возникнуть, если поставки с Катара будут ограничены", – рассказывает эксперт.





"Есть угроза сокращения физических поставок. Нужно учитывать, как будут реагировать другие игроки. Норвегия, "Газпром". Как оперативно они смогут компенсировать нишу, которая может возникнуть, если поставки с Катара будут ограничены", – рассказывает эксперт.





Украина закупает газ в Европе по рыночным ценам. Согласно меморандуму с МВФ, украинская власть обязана несколько раз в год пересматривать тарифы на голубое топливо для населения. Стоимость импортного газа умножают на курс гривни, после добавляют наценку "Нафтогаза" и стоимость транспортировки и распределения.

В мае прошлого года, когда Кабмин принял решение пересмотреть тариф на газ, тысяча кубометров импортного голубого топлива тогда стоила 185 долларов, эту цифру и использовали в формуле при расчете тарифа для населения. Согласно проекту бюджета на 2017-й, тысяча кубометров импортного газа будет стоить 245 долларов.





Если европейский газ будет дороже, Украине как минимум придется тратить больше валюты на покупку газа, кроме того, рано или поздно, уверены эксперты, придется пересмотреть тариф и для населения. Стоит отметить, что от стоимости газа пропорционально зависят тарифы на отопление и горячую воду.





Ситуация на Ближнем Востоке обострится





Появились разногласия по поводу темпов и характера операции в Йемене, где Катар был частью сил коалиции во главе с Саудовской Аравии, рассказывает эксперт центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.





"Сейчас возникнут аналогичные проблемы в Сирии и Ливии, где Катар поддерживал отдельные объединения. Очень важно: будет ограничено вещание канала "Аль-Джазира". Никогда подобных санкций не было. С предыдущей властью Катара были очень напряженные отношения. Но даже когда Катар был на вершине своей власти в регионе, Саудовская Аравия не использовала такие беспрецедентные шаги", – рассказывает эксперт.





"Никогда подобных санкций не было. С предыдущей властью Катара были очень напряженные отношения. Но даже когда Катар был на вершине своей власти в регионе, Саудовская Аравия не использовала такие беспрецедентные шаги", – рассказывает эксперт.





Украину ситуация вокруг Катара затронет незначительно, предполагают эксперты. Однако обострение на Ближнем Востоке – серьезная угроза для безопасности в регионе. В первую очередь это затронет Сирию, Йемен, Ливию.





Мнения экспертов о том, как конфликт вокруг Катара повлияет на нефтяной рынок, расходятся. Исследователь Ближнего Востока Сергей Данилов считает, что существенных угроз для рынка нет. "Я не думаю, что это серьезно повлияет на рынок нефти. Катар, в основном, газовая страна. Нефтяной рынок за последние десять лет пережил много кризисов. Эти кризисы раньше, еще в спокойные времена, казались такими, что очень повлияют на нефтяной рынок. Но как мы видим, это не так. Напряжение в Катаре существенно не повлияет на ситуацию", – поясняет Сергей Данилов.





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В то же время, аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров прогнозирует: цены на нефть взлетят. "Появление еще одного очага напряженности, по моему мнению, это довольно серьезный фактор, который будет поддерживать или толкать цены вверх. Любое обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к спекулятивному росту цен на нефть", — отмечает Нестеров.







