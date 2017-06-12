Безвиз: Что нужно знать об оплате картой в Европе

Украинские банки подготовились к безвизу: они категорически не советуют клиентам брать в трип по Европе наличные, рекомендуют открывать валютные счета и вместе с платежными системами предлагают бонусы и разные привилегии.

У карточных платежей за рубежом есть множество нюансов, начиная от двойных и даже тройных конвертаций валюты и заканчивая отказом торговцев принимать к оплате "неместные" карты без пояснения причин. Delo.UA попросило банкиров в деталях рассказать обо всем, что нужно знать украинцам, на волне безвиза собравшимся ехать в Европу.

Банки не ждут особого всплеска безналичных платежей за рубежом после вступления безвиза в силу. По словам Дмитрия Лучко из департамента карточного бизнеса Кредобанка, до сих пор общая доля безналичных платежей в транзакционных структурах банков была столь незначительной, что даже стремительный рост заграничных платежей не доставит процессинговым системам банков ощутимой дополнительной нагрузки.

В государственном Ощадбанке оценивают "безвизовый" прирост заграничных транзакций на уровне в 5-10%, но при этом подчеркивают, что и до безвиза объемы безналичных платежей вне Украины постепенно росли. "До введения безвизового посещения стран Шенгенского соглашения банки видели постоянный рост количества и объема расчетов картами за границей. Украинцы везут "основные" деньги на карте, что безопаснее и удобнее" — говорят в Ощаде.

Банки, что логично, вообще не советуют клиентам брать с собой в путешествие наличные. Как отмечает директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец, даже несмотря на множество нюансов, карты несут в себе много меньше рисков, чем "реальные" деньги. А вероятность, что карта потеряется, ее украдут или "зажует" банкомат компенсируется, например, услугами Visa/Mastercard по экстренной доставке наличных в практически в любую точку мира.

Еще одно серьезное преимущество денег на карте — их не нужно декларировать при пересечении границы других государств. Плюс никто не отменял ограничения НБУ. Сейчас ежедневный лимит на снятие наличных составляет 250 тыс. грн (в эквиваленте по курсу НБУ), причем как для гривневых, так и для валютных карт.

В остальном банкиры выделяют для своих клиентов несколько основных правил при оплате картой за границей.

По словам начальника сектора развития карточного бизнеса ОТП Банка Наталии Попко, это стоит сделать, как минимум, для того, чтобы оговорить суточные лимиты на безналичные платежи/снятие кэша, чтобы не решать недоразумения в роуминге.

Как отмечают в Ощадбанке, у финучреждений есть право блокировать карту, если они видят операцию по ней из нетипичных для клиента мест. Например, если человек впервые выезжает из Украины, платеж в условной Бельгии банк может посчитать потенциально мошенническим, потому о путешествии банк лучше предупредить.

Оплата гривневой картой за рубежом некритична, но в таком случае есть риск потерять дополнительные деньги из-за "двойной конвертации", которая зависит от курса на момент не оплаты (когда банк просто блокирует на счету определенную сумму), но физического списания денег с карты (может произойти через несколько дней после транзакции).

"Пример: клиент открыл карточный счет в национальной валюте Украины. И провел операцию в Болгарии в болгарских левах. Лев будет конвертирован в доллары, а те в свою очередь — в гривну. Но валютой расчета все равно будут доллары" — говорит Иван Степанец из Идея Банка.

Кроме того, за конвертацию валюты банки берут дополнительную комиссию. По словам Степанца, обычно это 1-1,5%, реже — 0,5% или 2%.

Как поясняет директор департамента розничного бизнеса банка Пивденный Артем Семейнов, счет лучше открыть в той валюте, в которой будет проходить большая часть оплат. При поездке в страны еврозоны нужно открывать счет в евро. Для остальных стран мира лучше использовать долларовые счета.

Еще один нюанс: счет в евро лучше открывать с привязкой к карте Mastercard — эта платежная система распространена в Европе больше, чем Visa, поэтому она использует в качестве кросс-валюты (в которую будут переведены те же болгарские левы, например) именно евро. В других странах мира больше представлена Visa, счет в долларах лучше открыть под ее карту.

Некоторые банки предлагают клиентам мультивалютные продукты, когда к одной карте можно одновременно привязать до 5 счетов (например, в гривне, евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). То есть при поездке в Германию, Швейцарию и Великобританию возить с собой три карты в разных валютах не нужно.

Как поясняют в банке Кредит Днепр, мультивалютными обычно бывают карты, начиная от уровня Gold. Если клиент проводит оплату в евро, но деньги на евровом счету у него закончились, оплата пройдет за гривну (по умолчанию основной счет). Дополнительных комиссий за это банк не списывает, а при конвертации учитывается курс банка (а не платежной системы или банка-эквайера) на этот день.

Кроме особенностей с выбором валюты, платежная система не имеет принципиального значения — Visa и Mastercard принимают к оплате практически везде. Другое дело — уровень защиты карты. Банкиры советуют ехать за границу только с чипированными картами, желательно именными.

"Для путешествий лучше использовать чиповые карты стандартного класса или карты премиального уровня. При использовании карт более низкого класса (Visa Electron/ Maestro/МС Electronic) остается риск, что некоторые торговцы за границей могут отказаться принимать такую карту без объяснения причины" — говорят в Ощадбанке.

Особенно это касается отелей и сервисов бронирования авто. К тому же, как отмечает Иван Степанец (Идея Банк), в зарубежном банкомате или торговой точке магнитная карта может быть скомпроментирована. Иными словами карту могут скопировать и даже украсть с нее деньги. С чиповой картой сделать это будет невозможно.

Моментальная конверсия валюты (Dynamic Currency Conversion, DCC) — это услуга, при которой организация-продавец, определив по идентификатору карты (БИН) страну происхождения карты, предлагает покупателю (для карт Visa и MasterCard) сразу конвертировать сумму покупки в валюту "родного" счета. То есть товар за 10 евро "на месте" оценивается торговцем в гривнах.

"Самый базовый совет на такой случай: когда терминал за рубежом показывает вам для оплаты сумму в гривнах, не нужно выбирать эту опцию. Там зашита очень большая комиссия — 4-5%, а иногда даже 7%. В зависимости от жадности того банка, который обслуживает данное устройство" — рассказывает и.о. директора по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина Алексей Пузняк.

Нарваться на подобную фишку можно не только за границей. По словам Артема Семейнова из банка Пивденный, DCC предлагают и многие зарубежные сайты (booking, amazon, paypal и т.п.), а некоторые из них (next, wizzair) всегда ставят валютой операции гривну, то есть возможности отказаться от мгновенной конвертации, а значит и от допкомиссий, у покупателей нет по умолчанию.

Вместе с платежными системами банки предлагают своим клиентам ряд премиальных программ. Самые распространенные из них — доступ в VIP-зоны аэропортов в разных странах мира и скидки на покупки в иностранных магазинах.

"Например, пользователи карт MasterCard GoldMasterCard Debit Gold при расчетах в сети итальянских торговых галерей La Rinascente могут получить скидку 10%, а также статус члена клуба проката авто HERTZ, Avis и получать скидки и бонусы от ведущих международных компаний" — рассказывают в Ощадбанке.

По словам Артема Семейнова из банка Пивденный, Visa предоставляет клиентам скидку 5% на покупку авиабилетов и скидки от 5 до 20% на различные бытовые услуги. У MasterCard в этом смысле действуют сезонные скидки на покупку одежды модных брендов для обладателям карт класса Gold.

Сами банки предлагают клиентам оформить специальные туристические карты, среди особенностей которых, кроме привилегий от платежных систем — отсутствие комиссии банка за конвертацию валюты, туристическая страховка, скидки на туры и бонусы на покупку авиабилетов.