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Экономика и Финансы
1 ноября 17, 15:31
Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП пришли с обысками в Нацполицию
НАБУ
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По данным пресс-службы НАБУ, обыски проводятся в Киеве и Киевской области в домах нескольких должностных лиц Нацполиции
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят следственные действия (обыски, - ред.) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования "дела рюкзаков Авакова". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Речь идет о лицах, которые согласно занятым должностям контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", - отметили в пресс-службе.

В НАБУ уточнили, что эти, а также другие следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, раскрытых ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

"В частности, ряд из них (документов, - ред.) были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", - подчеркнули в пресс-cлужбе.

Раскрытые факты приобщены к материалам следствия.

31 октября НАБУ провело обыски в рамках расследования дела о "рюкзаках Авакова". Рюкзаки МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для нужд Нацгвардии.

После обысков были задержаны сын министра внутренних дел Александр Аваков и экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь. Позже стало известно о третьем задержанном. Предварительно, речь идет о Владимире Литвине, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.

1 ноября сообщалось, что САП будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков Авакова" с возможностью внесения залога, общей сумма которого составит 14 млн грн.

Источник: liga.net

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