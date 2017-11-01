Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП пришли с обысками в Нацполицию

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят следственные действия (обыски, - ред.) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования "дела рюкзаков Авакова". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.





"Речь идет о лицах, которые согласно занятым должностям контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", - отметили в пресс-службе.





В НАБУ уточнили, что эти, а также другие следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, раскрытых ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.





"В частности, ряд из них (документов, - ред.) были переделаны "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", - подчеркнули в пресс-cлужбе.





Раскрытые факты приобщены к материалам следствия.





31 октября НАБУ провело обыски в рамках расследования дела о "рюкзаках Авакова". Рюкзаки МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для нужд Нацгвардии.









1 ноября сообщалось, что САП будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков Авакова" с возможностью внесения залога, общей сумма которого составит 14 млн грн.







