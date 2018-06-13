Головоломка сезона:Собери доказательства о праве на субсидию

Невыдуманная жизненная история. Несколько дней назад телефоны стали разрываться от звонков родных, проживающих по обе стороны Днепра в Черкасской области. Испуганные требованиями местных органов соцзащиты, в разных районах – тоже почему-то разных, наши старики устроили переполох “из-за вашей прописки нам не дают субсидию!”. Позвонив на центральные “горячие линии” и по месту жительства мы убедились - действительно, проблема есть, много неувязок и вопросов, но все не настолько плачевно.

Просто в Украине началась активная фаза подготовки к монетизации субсидий, которая предусматривает, по сути, “ревизию” имущественного состояния получателей субсидий. В частности, тщательно изучается, кто именно проживает в домовладении и ведут ли эти люди совместное хозяйство. Ведь по новым правилам, которые действуют с 1 мая 2018 года, при начислении субсидии учитываются доходы только реально проживающих, а не всех зарегистрированных. Поэтому сегодня украинцы озабочены проблемой подтверждения факта, что люди, которые формально “приписаны” по адресу (а таких, кажется, пол-Украины), не станут препятствием для получения субсидии.

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Хочешь получить субсидию — докажи, что имеешь право ты, и никто кроме тебя

Зачастую бывает так, что в квартире или доме, где проживают родители, зарегистрированы взрослые дети, которые фактически там не живут уже много лет. Понятно, что их доход к подсчету субсидии никакого отношения не имеет. Сегодня органы социальной защиты завалены многочисленными вопросами: “В моей квартире есть зарегистрированные лица, которые здесь не проживают и не ведут со мной общее хозяйство. Каким образом подтвердить факт непроживания этих лиц, чтобы получить субсидию?”. Приводим диалоги из наших телефонных разговоров на эту тему.

Правительственная горячая линия (специалист № 563, Оксана) отвечает:

- В декларации доходов вы обязательно указываете поименно всех членов семьи, кто у вас зарегистрирован. В примечаниях напротив фамилии пишете “но не проживает”. И человек, который с вами не проживает, обязательно должен представить справки, которые подтвердят, что он работает или учится где-то в другом месте, возможно платит коммунальные и другие счета на свое имя. Обычно, подается справка с места работы. Потом эти все документы прилагаете к своему заявлению, и комиссия, которая будет его рассматривать, должна направить к вам инспектора, провести акт обследования. И только потом будет приниматься решение о предоставлении субсидии.

- А если субсидиант живет в сельской местности, то сельский совет может засвидетельствовать факт непроживания в нем других зарегистрированных лиц?

- Конечно, работники сельского совета могут провести обследование домохозяйства и подтвердить этот факт, составив соответствующую справку.

- Документ составляется в произвольной форме? Дело в том, что мы обращались в свой сельсовет, но там не знают, как составить такой документ. Есть ли какой-то нормативный документ, на который можно сослаться в разговоре с ними?

- Обратитесь на горячую линию Министерства юстиции “Правовая бесплатная помощь”. У нас таких разъяснений нет.

Управление труда и социальной защиты населения Уманской райгосадминистрации Черкасской области.

Звоним на общий номер, с которого нас направляют в отдел денежных выплат и компенсаций.

- Пенсионерка, получает субсидию, проживает в селе Уманского района. В ее квартире также зарегистрированы взрослый сын и его жена, которые официально работают и постоянно проживают в Киеве. Скажите, какие документы нужно представить, чтобы пожилому человеку продолжили платить субсидию?

- Только справку от сельсовета о составе семьи. По данным справки мы сами проверяем информацию о ваших официальных доходах и социальных взносах через запрос в соответствующие реестры.

- И этого будет достаточно?

- Вполне!

Управление труда и социальной защиты населения Золотоношской райгосадминистрации Черкасской области.

Звоним по единственному указанному на сайте РГА номеру “социального” управления. Трубку берет женщина с усталым голосом.

- Можно спросить о новых требованиях к предоставлению субсидий.

- Говорите...

- Мама-пенсионерка проживает в вашем районе, а зарегистрированній у нее сын работает и проживает в Броварах под Киевом. В сельском совете говорят, что на сына нужны подтверждающие документы. Какие именно?

- Ему нужно предоставить или договора аренды жилья, или справку из местного ЖЭКа о том, что он действительно проживает по конкретному адресу в Броварах и осуществляет там коммунальные платежи.

- То есть, справка не с места работы, а именно из жилищно-эксплуатационной конторы?

- Именно так!

- Как ЖЭК может выдать такую справку человеку, который никак не фигурирует в его базах данных? Комиссия ЖЭКа должна проводить обследования помещения и составлять акт? Или как?

- Вот и проблема! Нам уже много задавали таких вопросов. Мы людей понимаем, но такие указания получили из Черкасс (очевидно, из областного управления соцзащиты — Авт.), а те из Киева, вот так и говорим людям. Уже и сами поднимали перед начальством такой вопрос, потому что очень много таких, как вы... Но делаем то, что нам говорят.

Интересно, а вот по сообщениям жителей Нежинского района Черниговской области субсидиант должен предоставить двух свидетелей, которые подтвердят в сельсовете факт непроживания зарегистрированных лиц. На основе этих свидетельств сельский совет и составляет соответствующий документ для органов социальной защиты.

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Субсидия по-новому: отныне с актом обследования помещения

Кажется, в какое бы местное управление соцзащиты мы не позвонили, варианты решения предлагались разные. На первый взгляд, процедура несколько сбивает с толку, но, оказывается у разнообразия вариантов есть свое основание.

Как прокомментировал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, сначала командой Минсоцполитики разрабатывался исключительный перечень документов, необходимый для подтверждения факта не проживания зарегистрированного лица.

Виталий Музыченко

“Но потом мы пришли к выводу, что учитывая ситуацию и разные жизненные обстоятельства потребителей, должны дать гражданам и органам социальной защиты возможность выбора. Поэтому в текущей редакции Положения о предоставлении субсидий мы предусмотрели разные варианты документов в подтверждение того, где человек реально проживает — договоры аренды, квитанции об уплате коммунальных услуг (если лицо арендует помещение без заключенного договора), справки с места работы, показания соседей и прочее. Выбор необходимых документов зависит от конкретной ситуации и индивидуальных возможностей личности. Например, справка с места работы может информировать органы социальной защиты о том, что человек где-то работает. То есть ежедневно (в подавляющих случаях) находится на рабочем месте. Если место работы находится в другой области, за много километров от места регистрации этого лица, то, конечно, органам соцзащиты такой справки будет достаточно, чтобы убедиться в его реальном местонахождении. Если же зарегистрированное лицо подает документ, что работает, например, в том же населенном пункте, или где-то недалеко, то есть, теоретически может проживать под одной крышей с сусбидиантом, то инспектор имеет право требовать дополнительные документы”, - объясняет Виталий Музыченко.

По его словам, единственным обязательным документом подтверждения в этих индивидуальных случаях будет акт обследования домохозяйства. “Обследования будут осуществлять представители комиссий, созданных при исполкомах и госадминистрациях. В эти комиссии будут входить как специалисты управлений социальной защиты, так и представители местных исполнительных органов власти. Таким образом обеспечивается объективность и беспристрастность тех структур, которые начисляют субсидии, и тех, которые будут их выплачивать”, - подчеркнул г-н Музыченко.

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Бесспорно, аргументы серьезные. Но есть несколько замечаний.

Во-первых, страну заблаговременно не информировали о том, к чему следует готовиться, поэтому наблюдается определенная паника среди людей, не очень хорошо понимающих, что происходит. Постановление Кабмина № 329, которым правительство ввело обновленный порядок предоставления жилищных субсидий, было принято 27 апреля 2018 года, а уже через 4 дня документ вступил в силу. Согласитесь, довольно сжатые сроки для того, чтобы департаменты социальной защиты успели донести необходимую информацию до людей, уже не на уровне предположений, а в виде четких инструкций.

Во-вторых, утверждалось, что для большинства домохозяйств, которые уже пользуются государственной помощью при оплате за жилищно-коммунальные услуги, субсидии будут переназначаться автоматически. И на практике оказалось, что все затормозил фактор проживания “де-юре”, и поэтому граждане в своем большинстве как раз и вынуждены заниматься поиском необходимых бумажек. Тут бы как раз выручил декларативный принцип регистрации места жительства, введение которого сегодня еще только обсуждается Но это еще далеко впереди, а решать проблемы нужно сейчас.

Источник: ukrinform.ru

