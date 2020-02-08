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Экономика и Финансы
8 февраля 20, 10:53
Курс валют на 8 февраля
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Национальный банк Украины установил официальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 8 февраля. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

НБУ установил официальный курс доллара на следующем уровне:​

100 долларов США - 24,5379 гривны ; 
100 евро - 26,9048 гривны

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, Каким будет курс доллара в 2020 году?

Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок

 А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

Какой будет курс доллара и куда выгодно вкладывать деньги

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