Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 8 февраля. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.

НБУ установил официальный курс доллара на следующем уровне:​

100 евро - 26,9048 гривны

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, Каким будет курс доллара в 2020 году?

Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок

А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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