Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 8 февраля. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.
НБУ установил официальный курс доллара на следующем уровне:100 долларов США - 24,5379 гривны ;
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, Каким будет курс доллара в 2020 году?
Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок
А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.