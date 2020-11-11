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Новости
Экономика и Финансы
11 ноября 20, 12:09
Следующие пять лет нас ждет мировая инфляция - Олег Бахматюк
Олег Бахматюк
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Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, почему ближайшие пять лет мировую экономику ожидает инфляция

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, почему ближайшие пять лет мировую экономику ожидает инфляция и почему Украина находится в тренде на мировых рынках, но не пользуется своими возможностями. Сообщает Цензор.нет.

Об этом бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Он сообщил, что в мировую экономику было эмиссировано 40 триллионов долларов с начала пандемии, прямыми и косвенными инструментами: "Прямые инструменты - это такие, как 3 триллиона первые в Штатах, потом еще 2 триллиона. В Европейском Союзе – 1 триллион на выкуп облигаций, 1 триллион поддержки, 800 млрд - на долгосрочное кредитование. То есть заливают, пошел залив в системы, как решение временной проблемы. Но что парадоксально? Эти 40 триллионов залили в страны, которые занимают 45 процентов мировой экономики. То есть они фактически удвоили свое ВВП".

Он считает, что в этих условиях ближайшие 5 лет нас ждет мировая инфляция: "То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего это будет касаться сырьевых вещей. Потому что недвижимость не подорожает, потому что она сузилась в сегменте, потому что все обслуживающие инфраструктурные вещи: перелеты глобальные, гостиницы, рестораны - они будут падать, потом будут восстанавливаться. Понятно, что в тренде 10-ти лет можно вкладывать, но сейчас будет сырье ".

Бахматюк говорит, что это также и открывает возможности для Украины, которая является экспортером сырья - как продукции сельского хозяйства, так и металлургии: "Украина сейчас в тренде. А она себя не продает. Она зажимается. Живем по каким-то правилам. У нас гуру появляются, которые уничтожают все украинское и рассказывают, что мы должны жить по правилам какого-то экономического подхода, который был 10 лет назад, когда был доступ к ресурсам, когда была совсем другая экономика ".

Олег Бахматюк - владелец одного из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, Группы компаний "Укрлендфарминг". Агрохолдинг занимается выращиванием зерновых, масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), производством мяса и молока. Также агрохолдинг владеет крупнейшей современной элеваторной сетью. Предприятия "Укрлендфарминг" присутствуют в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины и по состоянию на 2019 были одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
kp.ua
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