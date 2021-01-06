Январский локдаун: кто пострадает больше всех

До времени "Ч" осталось чуть более суток, и у украинцев к правительству только одна просьба: скажите уже хоть что-нибудь! По-прежнему совершенно непонятно, введут ли жесткий локдаун с 8 января, как обещают уже целый месяц, либо отложат на февраль, как пишут СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента. Но и к полудню 6 января в правительстве продолжали хранить гордое молчание.

Украинцы уже смирились с тем, что очередные потери из-за "выпавшего из жизни" января неизбежны. Но основная проблема последних дней - полная неопределенность. Родители не понимают, с какого числа будут работать школы и нужно ли срочно возвращать детей по домам, сотрудники не понимают, будут ли они работать и получать зарплаты, бизнесы не понимают, какой месяц им все же вычеркивать – январь или февраль, и опасаются, что в такой обстановке придется вычеркнуть оба.

При этом экономисты убеждены, что сегодня карантин однозначно нецелесообразен и бессмыслен. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен: локдаун станет большой проблемой для экономики вообще и для бизнеса в частности, но при этом никак не поможет улучшить ситуацию с коронавирусом, поскольку медицина будет работать так же плохо, как и без карантина.

А по мнению экономиста Владислава Банкова, единственная цель ограничений на данный момент – это попытка полностью дискредитированного правительства хоть как-то отвлечь внимание украинцев от повышения тарифов и предотвратить протесты. Особенно учитывая, что объективных причин для введения жестких ограничений нет: количество новых заболеваний падает, причем это не является следствием снижения количества тестов, поскольку снижается и смертность.

Однако в Минздраве и 6 января продолжили упрямо стоять на своем, выступая против переноса или отмены локдауна. По словам главы ведомства Максима Степанова, после зимних праздников вырастет количество больных коронавирусом, а с третьей недели января начнется рост числа больных гриппом.

Экономисты считают, что основная причина этого упрямства заключается в желании показать, что власти не бездействуют. При этом не факт, что эти решения будут выполняться – как показал карантин выходного дня, это совершенно не обязательно. Все эти шуточки вроде "а у нас выходных дней теперь не будет", "объявляем пятницу до понедельника" продемонстрировали, что в стране царит анархия. Власти отмолчались и по-тихому карантин выходного дня отменили, а в итоге самые больше потери понесли законопослушные бизнесы.

В том, что экономике, которая и без того дышит на ладан, карантин не принесет ничего хорошего, эксперты единодушны. По словам Охрименко, ТРЦ, рестораны и в целом сфера услуг будут сокращать персонал, число безработных вырастет, падение ВВП ускорится. Многие надеялись в декабре-январе хоть немного поправить дела, но вместо этого они получат очередной облом: ограничения больнее всего ударят по тем, кто уже и так находится на грани.

- Локдаун сейчас - это удар, который окончательно добьет сферу услуг и отдельные направления розничной торговли, - соглашается Владислав Банков. - Намного целесообразнее донести до граждан необходимость оставаться дома при появлении симптомов заболевания. А вместо нагнетания паники министр здравоохранения должен разъяснить особенности преодоления вирусных инфекций, на основе полученного опыта опубликовать протоколы лечения и четкие критерии определения тяжести болезни. Пока же вместо реальной помощи мы наблюдаем картину "грандиозного распила": неиспользуемое оборудование, приписки – словом, все в лучших традициях чиновников-казнокрадов.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак добавляет: судя по статистическим цифрам, украинская экономика вряд ли может себе позволить очередной локдаун. Реализация такого решения сократит потребление в самые "горячие дни", что вполне может привести к закрытию бизнесов, а те, кто останутся, предпочтут уйти в тень. И то и другое чревато большими потерями для бюджета.

Как уже говорилось выше, вопрос с локдауном по-прежнему висит в воздухе. Но вопрос, когда его вводить лучше – в январе или в феврале, не стоит. Поэтому мы спросили экономистов, когда его вводить хуже.

По мнению Орыщака, локдаун в любом случае станет "черным пятном" для статистики, вне зависимости от того, когда его введут – хоть в январе, хоть в феврале. При этом эксперт отмечает, что идея посленовогоднего карантина ему изначально не вполне понятна. Вместо того чтобы последовать примеру других стран и ограничить общение людей в праздники, украинцам дали возможность провести Новый год и Рождество, что называется, "по полной программе". Но это решение совершенно не соответствует самой идее локдауна: все эти дни люди массово встречались в гостях, в помещениях, на гуляньях, так что теперь ждем новых вспышек заболевания.

- В идеале нам был бы нужен адаптивный карантин на основании национальной эпидемиологической модели, - отметил в комментарии "КП" в Украине" аналитик Алексей Кущ. – Для этого нужно было провести массовое тестирование, определить регионы со вспышками, сектора экономики с наибольшими рисками и вводить адаптивный карантин: либо отраслевой, либо географический, либо географически-отраслевой. Параллельно нужно было ввести в карантин ограничения в рисковых социальных группах – например, для людей пенсионного возраста, но при этом обеспечить их помощью в покупке продуктов и лекарств. Вместо этого мы наблюдаем "политический локдаун", даты которого разрабатываются исключительно исходя из предпочтений электората. Чиновники рассуждают примерно так: если ввести ограничения в праздники, люди останутся недовольны – они же привыкли гулять и ходить в гости. А вот если после праздников, то отнесутся более-менее лояльно. И решение принимается исходя из желания власти понравиться избирателям.

В результате, продолжает эксперт, сложилась абсурдная ситуация, которая даже напоминает некую антиутопию. В то время как во всем мире карантин вводится на пике заболеваемости, в Украине – на минимуме: сначала весной, когда число заражений было минимальным, теперь – в январе, когда число заболевших втрое ниже, чем в декабре.

- Если говорить с точки зрения экономики, то, на мой взгляд, локдаун в январе – это худшее, что можно было придумать, - уверен Алексей Кущ. - В первые 10 дней января деловая активность традиционно снижена, но экономика должна работать, поэтому во второй декаде просто необходимо оживление. Если же сейчас ввести локдаун, то на январь в плане позитивного влияния на ВВП вообще можно не рассчитывать.

По мнению эксперта, январь для локдауна был выбран украинским правительством в том числе и из-за ошибочного стереотипа о том, что в январе экономика не растет. Это стереотипное представление о структуре экономики осталось еще со времен СССР, когда рост ВВП ассоциировался исключительно с активностью людей у станка. По всей видимости, правительство и президент понятия не имеют, что за последние 30 лет многое поменялось. Сегодня 60% украинской экономики формируется в сфере услуг, то есть в большой степени в выходные и праздничные дни. И поскольку январь является лидером года по числу праздничных дней, локдаун в январе наносит сфере услуг двойной удар.

- Есть такая примета: как год встретишь, так его и проведешь, - резюмировал Кущ. - И мы имеем все шансы убедиться в действии этой приметы на примере всей страны. Локдаун в первые месяцы года приведет к тому, что весь первый квартал покажет нулевой или даже отрицательный рост ВВП. А во втором квартале нас вполне может ожидать очередная волна коронавируса. В итоге, пока весь мир будет активно преодолевать последствия коронавируса, мы будем шарахаться от одного карантина к другому.

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