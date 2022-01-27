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Экономика и Финансы
27 января 22, 10:28
У украинцев могут забрать пенсию: названы причины
пенсия
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Украинцам объяснили, в каких случаях при проверке (верификации) у них могут забрать пенсионные выплаты от государства

Украинцам объяснили, в каких случаях при проверке (верификации) у них могут забрать пенсионные выплаты от государства.

Так, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", причины потери пенсионных выплат могут быть следующими:

  • ошибка в фамилии;
  • получение выплат по фальшивым документам;
  • пенсионер какое-то время жил за границей;
  • пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев;
  • пенсионер является мигрантом или сменил место жительства.

Отметим, что выплата пенсии прекращается на весь период пребывания пенсионера за рубежом.

Верификацию же могут проводить сразу несколько учреждений. Это Пенсионный фонд, Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины.

Отметим, в 2022 году в Украине многим категориям населения поднимут пенсии.

Минимальная пенсия для людей в возрасте от 70 лет, имеющих стаж 30-35 лет, лет поднимется до 3 тысяч гривен. Увеличение выплат будет поэтапным.

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