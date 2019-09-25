"Я не с ними": Забавный нюанс на фото Зеленского с Трампом

Их пресс-службы опубликовали соответствующее фото которое тут же стало расходиться по соцсетям, передает UAportal.





Пользователей сети позабавил тот факт, что Зеленский на фото выдвинулся на полшага вперед, в то время как Трамп, его супруга Мелания, а также супруга Зеленского Елена стоят на одной линии.

















"Он за линию вышел, типа я не с ними", - прокомментировал фото блогер Клим Братковский.









Вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского в сентябре разгорелся большой скандал. Теперь против Трампа из-за этого разговора в США открыли процедуру импичмента.





Якобы Трамп просил Зеленского помочь с расследованием против экс-вице-президента США Джозефа Байдена, сын которого входил в руководящий состав работавшей в Украине компании "Бурисма".



