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25 сентября 19, 16:49
"Я не с ними": Забавный нюанс на фото Зеленского с Трампом
Зеленский и Трамп
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп таки встретились 25 сентября в рамках Генассамблеи ООН.
Их пресс-службы опубликовали соответствующее фото которое тут же стало расходиться по соцсетям, передает UAportal.

Пользователей сети позабавил тот факт, что Зеленский на фото выдвинулся на полшага вперед, в то время как Трамп, его супруга Мелания, а также супруга Зеленского Елена стоят на одной линии.




"Он за линию вышел, типа я не с ними", - прокомментировал фото блогер Клим Братковский.


Вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского в сентябре разгорелся большой скандал. Теперь против Трампа из-за этого разговора в США открыли процедуру импичмента.

Якобы Трамп просил Зеленского помочь с расследованием против экс-вице-президента США Джозефа Байдена, сын которого входил в руководящий состав работавшей в Украине компании "Бурисма".

Источник: www.uaportal.com
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