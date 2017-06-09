Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Мир
7 июня 17, 09:15
Девятая страна разорвала дипломатические отношения с Катаром
Катар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дипломатические отношения с Катаром разорвала Мавритания

Мавритания решила разорвать дипломатические отношения с Катаром, сообщает агентство AMI со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Мавритании.

В заявлении МИДа отмечается, что политика Катара связана с поддержкой террористических организаций и пропагандой экстремистских идей, которые привели к хаосу во многих арабских государствах , а также гуманитарным трагедиям в этих странах, Европе и во всем мире.

При этом в Мавритании подтвердили свою приверженность вопросу защиты арабских интересов, стремлению к укреплению безопасности и стабильности в арабском регионе. Также правительство Мавритании убеждено в необходимости сотрудничества и солидарности арабских государств

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, выдвинув против него схожие обвинения. Позже к ним присоединились Маврикий и восточное правительство Ливии (оспаривающее легитимность международно признанного правительства в Триполи). Граждане Катара должны покинуть территорию этих стран, воздушное пространство закрыто для катарских самолетов.

Читайте также: ЖИТЕЛИ КАТАРА ГОТОВЯТСЯ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЕ

Иордания приняла решение снизить уровень дипломатического представительства в Катаре, а также закрыть местный офис катарского телеканала "Аль-Джазира". 

Читайте также:  КАТАР: ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ГАЗ И ПОСТРАДАЕТ ЛИ УКРАИНА?

Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с Катаром, выслали его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвала решение зарубежных партнеров необоснованными.
Delo
Ещё по теме:
Российские самолеты сближаются с американскими над Сирией
Джихадисты сами себя уничтожат
Европарламент: Балканы - крайне опасный регион
США и Англия запретили провозить ноутбуки в самолете
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ИГИЛ обещает теракты восьми странам - СМИ
noimageКак КГБ начал войну, изменившую Ближний Восток
noimageЭкс-глава ФБР подтвердил вмешательство России в выборы в США
noimageВ Британии 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы
noimageВ Польше с погоней задержали украинца и грузина - ФОТО+ВИДЕО
Лента новостей