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2 октября 21, 09:48
В США отреагировали на задержание Саакашвили
Михаил Саакашвили
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Саакашвили лишился гражданства Грузии в 2015 году. Ныне он является гражданином Украины, где возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с задержанием в Тбилиси бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа в пятницу, 1 октября, сообщает Голос Америки.

Со своей стороны Вашингтон призвал грузинские власти обеспечить справедливое отношение к политику.

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека", - сказал изданию представитель Госдепа.

В свою очередь, Украина потребовала от Грузии объяснений в связи с задержанием политика и вызвала грузинского посла в МИД.

Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила силовиков за задержание Саакашвили и заявила, что не помилует бывшего президента. По ее словам, "он прибыл в Грузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".

Источник: https://korrespondent.net/
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