В США отреагировали на задержание Саакашвили

Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией с задержанием в Тбилиси бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа в пятницу, 1 октября, сообщает Голос Америки.





Со своей стороны Вашингтон призвал грузинские власти обеспечить справедливое отношение к политику.





"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека", - сказал изданию представитель Госдепа.





В свою очередь, Украина потребовала от Грузии объяснений в связи с задержанием политика и вызвала грузинского посла в МИД.





Тем не менее президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила силовиков за задержание Саакашвили и заявила, что не помилует бывшего президента. По ее словам, "он прибыл в Грузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".



