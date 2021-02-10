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Новости
Россия
10 февраля 21, 12:14
400 музыкантов обратились к Путину, просят опомниться. Видео
Кисин
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Более 400 российских музыкантов написали открытое письмо президенту РФ Путину: просят опомниться и пугают гражданской войной в России – видео

Сотни российских музыкантов подписались под открытым письмом к руководству России: требуют освободить Алексея Навального, местного противника президента Владимира Путина, а также других политзаключенных, и "начать диалог с так называемыми несистемными политиками". Впервые обращение появилось в Facebook скрипача Михаила Нодельмана.

Позднее он выложил в YouTube ролик с обращением некоторых подписантов, который открывают слова на черном фоне: "Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны".

Российские творческие личности сетуют на "чудовищную реальность, в которой оказалась Россия в 21 веке", и говорят, что в стране уже идет "холодная гражданская война, развязанная государством" против "самой думающей, образованной и неравнодушной части общества".



СПРАВКА. 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравления "Новичком" на родине и последующего лечения в Германии: оппозиционера тут же задержали и 2 февраля приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В его поддержку прошли протесты, которые были легко подавлены режимом; задержаны тысячи человек.

"Мы не можем оставаться равнодушными. <...> Остановите террор! Достаточно крови", – призывают они на видео.

Когда Россия захватила украинский Крым и развязала войну на Донбассе, такого массового обращения от российских граждан не было.

Между тем, в марте 2014-го российская газета Известия опубликовала открытое заявление более 500 человек под названием "Деятели культуры России – в поддержку позиции президента по Украине и Крыму", в котором они одобряли агрессию страны-оккупанта против Украины.

Читайте также: Умер врач, лечивший Навального после отравления "Новичком"

liga.net
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