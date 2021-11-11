Реакция Кремля:Неприемлемы намерения увидеть Украину в НАТО

Россия не воспринимает даже намерения Украины войти в Организацию Североатлантического договора (НАТО), заявил в ответ на подписание вчера в Вашингтоне хартии о стратегическом партнерстве Украина-США посол РФ в США Анатолий Антонов. Его реакция опубликована в Facebook посольства.

Российский дипломат назвал документ "набором вредных лозунгов", причем для него там якобы "очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности".

"Почти в каждой строчке – геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", – сказал Антонов, который находится под санкциями ЕС и Канады.

Экс-замглавы Минобороны РФ (2011—2016) пригрозил, что "планы" по поставкам оружия для Вооруженных Сил Украины приведут к эскалации боевых действий на Донбассе.

Российского посла "насторожило", что встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и США состоялась на фоне, как он выразился, "резкого обострения ситуации в акватории Черного моря". Там, убежден Антонов, "натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот".

СПРАВКА





В СНБО отрицали данные об аномальной активности войск РФ. По данным Минобороны, у границ и на оккупированных территориях находятся около 90 000 военных РФ. Кремль отказывается прояснять ситуацию.









Вскоре там признали: РФ усиливает "специфические группировки войск" у границы, но делать выводы рано.





10 ноября Зеленский заявил, что ВСУ готовы дать отпор, а паника в СМИ может помочь врагу.













Ранее США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений.