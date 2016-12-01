Видео ракетных учений ВСУ рядом с Крымом

В сети появилось видео ракетных стрельб Украины возле Крыма - в Херсонской области. Ролик опубликован на канале секретаря СНБО Александра Турчинова на YouTube.

"Сегодня на юге Украины проводятся военные учения, во время которых происходят испытательные пуски управляемых ракет средней дальности", - сказано в подписи к видео.

Ранее Минобороны также опубликовало фото ракетных стрельб Украины возле Крыма.

Как сообщалось ранее, в военных учениях Украины возле Крыма задействованы зенитно-ракетные войска, боевая, транспортная и беспилотная авиация, а также проходят испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

Видео ракетных стрельб Украины возле Крыма

О начале учений Украины с ракетными стрельбами на юге страны объявили утром 1 декабря.

В свою очередь Россия пригрозила Украине ракетным ударом заявив, что системы противовоздушной обороны РФ будут сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы.