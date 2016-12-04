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Украина
4 декабря 16, 21:36
ВИДЕО задержания банды грабителей после стрельбы в Княжичах
Оружие
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Участники преступной группы, спецоперация по захвату которой ночью в Княжичах завершилась смертельной перестрелкой, задержаны.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян в ходе экстренного совещания в Администрации президента, сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленников поймали утром на въезде в Киев, в Деснянском районе, когда они из Княжичей на Mercedes Vito подъехали к двум заранее подготовленных автомобилям Land Cruiser 200.



У подозреваемых изъяли оружие, боеприпасы и специальное оборудование, их подозревают в совершении серии нападений на элитные частные дома и офисные помещения. В их автомобилях и домах продолжаются обыски.

Среди задержанных трое - жители Киева и области, еще один - из Львовской области.

В их транспортных средствах обнаружили арсенал оружия (два пистолета "Глок", пистолет Макарова с глушителем), боеприпасы, в том числе гранаты, специальное тактическое оборудования (рации, устройства для подавления радиосигналов) и другие вещдоказательства, указывающие на их противоправную деятельность.

 
 
 
Фото: mvs.gov.ua

Продолжаются обыски, изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.



Уголовные производства расследуются по ст. 187 (разбой) УК Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий. Злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении ряда разбойных нападений на квартиры и офисы киевлян и жителей области.


Именно участников этой преступной группы планировали захватить сотрудники столичного угрозыска, которые попали в перестрелку с другими правоохранителями.


Ранее Троян в ходе экстренного совещания в АП заявлял, что в состав преступной группы, которую задержали, входили несколько человек, среди которых были уже ранее судимые за разбой бывшие правоохрантели.

Сегодня утром, 4 декабря, в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции.


По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК (убийство).

Источник: liga
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