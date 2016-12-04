ВИДЕО задержания банды грабителей после стрельбы в Княжичах

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян в ходе экстренного совещания в Администрации президента, сообщает пресс-служба МВД.





Злоумышленников поймали утром на въезде в Киев, в Деснянском районе, когда они из Княжичей на Mercedes Vito подъехали к двум заранее подготовленных автомобилям Land Cruiser 200.













У подозреваемых изъяли оружие, боеприпасы и специальное оборудование, их подозревают в совершении серии нападений на элитные частные дома и офисные помещения. В их автомобилях и домах продолжаются обыски.





Среди задержанных трое - жители Киева и области, еще один - из Львовской области.





В их транспортных средствах обнаружили арсенал оружия (два пистолета "Глок", пистолет Макарова с глушителем), боеприпасы, в том числе гранаты, специальное тактическое оборудования (рации, устройства для подавления радиосигналов) и другие вещдоказательства, указывающие на их противоправную деятельность.





Фото: mvs.gov.ua





Продолжаются обыски, изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.













Уголовные производства расследуются по ст. 187 (разбой) УК Украины. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации их действий. Злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении ряда разбойных нападений на квартиры и офисы киевлян и жителей области.









Именно участников этой преступной группы планировали захватить сотрудники столичного угрозыска, которые попали в перестрелку с другими правоохранителями.







