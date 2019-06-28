День Конституции: программа праздничных мероприятий в Киеве

В пятницу, 28 июня в Украине будут отмечать ежегодный праздник - День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Так как праздник приходится на пятницу, у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня. А это отличный повод провести время ярко и незабываемо.

Здесь вас ожидает бесплатный Казачий квест, во время которого можно развлекаться взрослым, детям и всей семьей. Еще здесь вы сможете погулять по территории музея и насладиться праздничной концертной программой с участием разножанровых и разновозрастных исполнителей.

Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, ул. Академика Тронько

Вход бесплатный.





В Межигорье на теплоходе В честь празднования Дня Конституции Украины вас ждет 7-ми часовая прогулочная программа выходного дня, которая не оставит равнодушными ценителей длительных речных прогулок. Это увлекательное путешествие по Днепру с прохождением через шлюз, заходом в Киевское море (Киевское водохранилище) и высадкой в Межигорье, где у посетителей в распоряжении будет три часа, чтобы прогуляться по резиденции. Непревзойденные пейзажи, море эмоций, ярких впечатлений и отличный отдых гарантированы. Программа поездки: 12:00 - отправление из Киевского речного вокзала 12:00 - отправление из Киевского речного вокзала

14:00 - прибытие в Межигорье

17:00 - посадка на теплоход

19:00 - прибытие на Киевский речной вокзал На теплоходе работает бар и музыка. Когда: 28 июля, с 12:00 до 19:00 28 июля, с 12:00 до 19:00

Где: Киевский речной вокзал, Почтовая площадь, 3

Сколько стоит: 500 грн. Дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 12 лет -50% от стоимости билета.

Вход на территорию парка оплачивается отдельно. Ориентировочная стоимость - взрослый билет - 120 грн, детский - 50 грн, также льготные условия.





Концерт "Салют" в Зеленом театре Здесь День Конституции Украины будут отмечать громко, шумно, с танцами, песнями и алкоголем. В эту ночь за пультом: Masta Toki Toi Boychi (Party Dealers) Katana (Party Dealers) Last Hero Masta Toki Toi Boychi (Party Dealers) Katana (Party Dealers) Last Hero MC: Martovsky Когда: 28 июня, с 23:00 28 июня, с 23:00

Где: Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Вход бесплатный.





День Конституции Украины в парке "Киевская Русь" Здесь вас встретят как дорогого гостя и угостят хлебом-солью. А еще предложат загадать желание, которое непременно должно осуществиться. Начало праздничной программы около 14:00. Когда: 28 июня, с 10:00 до 2300 28 июня, с 10:00 до 2300

Где: Парк Киевская Русь, село Копачи, ул. Ленина, 17а

Сколько стоит: для взрослых - 170 грн, для студентов и пенсионеров 150 грн; для школьников 60 грн; дошкольника - бесплатно.





Городская праздничная программа 28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику, а также планируется возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.





- В этот же день пройдет пешеходная экскурсия "Владимирский путь Михаила Грушевского".





- В Центральном парке культуры и отдыха (возле Арки Дружбы народов) 28 июня запланировано патриотическое мероприятие "Победа непокоренных".