День Конституции: программа праздничных мероприятий в Киеве

В пятницу, 28 июня в Украине будут отмечать ежегодный праздник - День Конституции - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.
Так как праздник приходится на пятницу, у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня. А это отличный повод провести время ярко и незабываемо.День Конституции Украины в Пирогово
Здесь вас ожидает бесплатный Казачий квест, во время которого можно развлекаться взрослым, детям и всей семьей. Еще здесь вы сможете погулять по территории музея и насладиться праздничной концертной программой с участием разножанровых и разновозрастных исполнителей.Когда: 28-29 июля, 15:00 до 18:00
В честь празднования Дня Конституции Украины вас ждет 7-ми часовая прогулочная программа выходного дня, которая не оставит равнодушными ценителей длительных речных прогулок. Это увлекательное путешествие по Днепру с прохождением через шлюз, заходом в Киевское море (Киевское водохранилище) и высадкой в Межигорье, где у посетителей в распоряжении будет три часа, чтобы прогуляться по резиденции. Непревзойденные пейзажи, море эмоций, ярких впечатлений и отличный отдых гарантированы.
Программа поездки:12:00 - отправление из Киевского речного вокзала
На теплоходе работает бар и музыка.Когда: 28 июля, с 12:00 до 19:00
Здесь День Конституции Украины будут отмечать громко, шумно, с танцами, песнями и алкоголем.
В эту ночь за пультом:Masta Toki Toi Boychi (Party Dealers) Katana (Party Dealers) Last Hero
MC: MartovskyКогда: 28 июня, с 23:00
Здесь вас встретят как дорогого гостя и угостят хлебом-солью. А еще предложат загадать желание, которое непременно должно осуществиться. Начало праздничной программы около 14:00.Когда: 28 июня, с 10:00 до 2300
- - Ко Дню Конституции открылась фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", которая будет работать до 2 июля.
- - В центральных городских и районных библиотеках запланирован цикл мероприятий, во время которых вы узнаете об истории конституционализма, формирования правовой культуры, воспитания общественного сознания и уважения к Основному Закону Украины, объяснят значения норм Конституции Украины, в частности, стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украина в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Лекции продлятся до 30 июня.
- - На Майдане Незалежности (вокруг Монумента Незалежности) до 20 августа будет проходить выставка "Век несокрушимых".
- - До 30 июня пройдут показы научно-познавательных фильмов "История прав человека", "Молодежь за права человека" в детских специализированных кинотеатрах "Старт", "Факел", "Проминь".
- - 26 июня состоится праздничная концертная программа "Мое государство - свободная Украина" в помещении Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.
- - Также, 27 июня в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Т. Рыльского проведут легкоатлетический пробег "Украина - моя родная страна".
- - Также в июне проходит выставка архивных документов "Ко Дню Конституции Украины" в читальном зале Государственного архива города Киева.