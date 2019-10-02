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Новости
Украина
2 октября 19, 08:52
Появился текст «формулы Штайнмайера»
формула Штайнмайера
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Опубликован текст «формулы Штайнмайера», который 1 октября подписали в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Появился текст «формулы Штайнмайера», который 1 октября подписали в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. 

Ранее о ней рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Два листа документа у себя в «Фейсбуке» опубликовал журналист Валерий Калныш.

Отмечается, что письмо написано на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика.

Стоит добавить, что документ подписали представитель Украины Леонид Кучма, а также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме представителя ОБСЕ «формулу» также подписал представитель России Борис Грызлов.

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Пока официально не был опубликован текст формулы Штайнмайера, но экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера у себя на фейсбуке. Возможно, документ выглядит именно так.

Текст формулы Штайнмайера:

Текст формулы Штайнмайера/ Фото с фейсбука Романа Безмертного

Как сообщалось, Зеленский объяснил, почему подписание Украиной «формулы Штайнмайера» ‒ это вовсе не капитуляция.
Fraza.ua
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