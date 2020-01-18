Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника Отечества, на который запланированы вече против капитуляции. Текст обращения был опубликован на странице президента в Facebook.

Глава государства заверил, что намерен добиваться "исключительно справедливого мира" и не допустит капитуляции. Зеленский попросил участников акции быть рассудительными, не поддаваться на провокации и "не создавать картинку" для российских СМИ.

"Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", - обратился президент.

Также Зеленский попросил сотрудников правоохранительных органов уважать конституционное право граждан на мирный протест и гарантировать их безопасность.

Обращение главы государства опубликовал и Офис президента:



"Дорогі українці!





Завтра ми з вами відзначатимемо День захисника України.





Нашій Неньці пощастило, адже вона має багато мужніх і незламних захисників.

І завтра кожен свідомий українець висловить безмежну шану та подяку нашим воїнам, добровольцям, медикам і волонтерам.





Журналістам, які працюють у зоні бойових дій, і тим, хто захищає наш інформаційний простір від фейків та пропаганди.





Нашим дипломатам, які відстоюють інтереси України на міжнародній арені.





І, звісно, батькам і матерям, дружинам і чоловікам, дітям та онукам усіх героїв, котрі загинули, захищаючи нашу Батьківщину.





Цього дня у столиці та в інших містах України відбудуться акції та віча. Щодо цього я хочу сказати декілька речей.





Перше.





Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест.





Гарантувати їхню безпеку.





Завтра ви повинні показати, що ви – сили правопорядку демократичного, європейського зразка.





Друге.





Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.





Чую й дослухаюся до вашої думки.





Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.





14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців.





Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.





Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.





І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено.





Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.





Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру.





Та не будь-якого, а справедливого.





Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.





І не може бути інакше.





Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.

Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.





Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду.





Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.





І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.





Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів.





Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос.





І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.





Бо тоді – ми сильні.





Бо тоді – непереможні.





Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ.





Пам'ятаймо про це.





Слава Україні!"