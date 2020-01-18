Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника Отечества, на который запланированы вече против капитуляции. Текст обращения был опубликован на странице президента в Facebook.
Глава государства заверил, что намерен добиваться "исключительно справедливого мира" и не допустит капитуляции. Зеленский попросил участников акции быть рассудительными, не поддаваться на провокации и "не создавать картинку" для российских СМИ.
"Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", - обратился президент.
Также Зеленский попросил сотрудников правоохранительных органов уважать конституционное право граждан на мирный протест и гарантировать их безопасность.
"Дорогі українці!
Завтра ми з вами відзначатимемо День захисника України.
Нашій Неньці пощастило, адже вона має багато мужніх і незламних захисників.
І завтра кожен свідомий українець висловить безмежну шану та подяку нашим воїнам, добровольцям, медикам і волонтерам.
Журналістам, які працюють у зоні бойових дій, і тим, хто захищає наш інформаційний простір від фейків та пропаганди.
Нашим дипломатам, які відстоюють інтереси України на міжнародній арені.
І, звісно, батькам і матерям, дружинам і чоловікам, дітям та онукам усіх героїв, котрі загинули, захищаючи нашу Батьківщину.
Цього дня у столиці та в інших містах України відбудуться акції та віча. Щодо цього я хочу сказати декілька речей.
Перше.
Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест.
Гарантувати їхню безпеку.
Завтра ви повинні показати, що ви – сили правопорядку демократичного, європейського зразка.
Друге.
Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.
Чую й дослухаюся до вашої думки.
Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.
14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців.
Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.
Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.
І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено.
Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.
Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру.
Та не будь-якого, а справедливого.
Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.
І не може бути інакше.
Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.
Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.
Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду.
Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.
І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.
Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів.
Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос.
І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.
Бо тоді – ми сильні.
Бо тоді – непереможні.
Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ.
Пам'ятаймо про це.
Слава Україні!"
В День защитника отечества вече пройдет снова.