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Новости
Украина
13 октября 19, 20:49
Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника
Владимир Зеленский
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Завтра в Киеве и других украинских городах пройдет вече "Остановим капитуляцию!"

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня защитника Отечества, на который запланированы вече против капитуляции. Текст обращения был опубликован на странице президента в Facebook.

Глава государства заверил, что намерен добиваться "исключительно справедливого мира" и не допустит капитуляции. Зеленский попросил участников акции быть рассудительными, не поддаваться на провокации и "не создавать картинку" для российских СМИ.

"Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", - обратился президент.

Также Зеленский попросил сотрудников правоохранительных органов уважать конституционное право граждан на мирный протест и гарантировать их безопасность.

Обращение главы государства опубликовал и Офис президента:

"Дорогі українці!

Завтра ми з вами відзначатимемо День захисника України.

Нашій Неньці пощастило, адже вона має багато мужніх і незламних захисників.
І завтра кожен свідомий українець висловить безмежну шану та подяку нашим воїнам, добровольцям, медикам і волонтерам.

Журналістам, які працюють у зоні бойових дій, і тим, хто захищає наш інформаційний простір від фейків та пропаганди.

Нашим дипломатам, які відстоюють інтереси України на міжнародній арені.

І, звісно, батькам і матерям, дружинам і чоловікам, дітям та онукам усіх героїв, котрі загинули, захищаючи нашу Батьківщину.

Цього дня у столиці та в інших містах України відбудуться акції та віча. Щодо цього я хочу сказати декілька речей.

Перше.

Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест.

Гарантувати їхню безпеку.

Завтра ви повинні показати, що ви – сили правопорядку демократичного, європейського зразка.

Друге.

Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях.

Чую й дослухаюся до вашої думки.

Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим.

14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців.

Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним.

І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено.

Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу.

Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру.

Та не будь-якого, а справедливого.

Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде.

І не може бути інакше.

Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України.
Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди.

Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду.

Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку.

І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.

Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів.

Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос.

І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими.

Бо тоді – ми сильні.

Бо тоді – непереможні.

Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ.

Пам'ятаймо про це.

Слава Україні!"

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса. 

6 октября вече "Остановим капитуляцию!" прошло в Киеве и других городах Украины. Ее участники также требовали отставки главы ОП Андрея Богдана. 

В День защитника отечества вече пройдет снова.
liga.net
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