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Новости
Украина
15 октября 20, 15:58
В ОПУ озвучили все вопросы Зеленского к народу
ОПУ
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В Офисе Президента Украины озвучили все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом пятый вопрос еще обсуждается.

Раскрыты все пункты всеукраинского опроса граждан, который пройдет 25 октября вместе с местными выборами по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает Фраза со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка, последний из них еще пока обсуждается.

На данный момент известны следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

13 октября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

Позже стало известно, что опрос не будет иметь юридической силы. Волонтеры будут раздавать опросные листы рядом с избирательными участками в день голосования на местных выборах. При этом среди возможных вопросов СМИ указывали легализацию конопли и утверждали, что среди них не будет «спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

14 октября Зеленский задал первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?». На следующий день второй — «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

По данным представителя фракции «Слуга народа» Василия Мокана, для организации опроса будут напечатаны 5 млн опросных листов, которые внешне будут напоминать избирательные бюллетени.
Fraza.ua
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