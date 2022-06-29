День Конституции. Интересные факты о Главном законе Украины

В нынешнем году этот праздник выпадает на вторник, но в связи с войной, которую начала россия, дополнительного выходного дня не будет.





День Конституции Украины ежегодно празднуют 28 июня. Конституцию Украины приняла Верховная рада 28 июня 1996 года. Это основной закон страны, который гарантирует каждому гражданину Украины его права и свободу. Кроме того День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции.









Интересные факты про Конституцию Украины

Кроме действующей на сегодняшний день Конституции, в истории Украины было еще 4 аналогичных документа:

- конституция Филиппа Орлика 1710 года; - конституция УНР, принятая 29 апреля 1918 года; - конституция ЗУНР, принятая 13 ноября 1918 года; - временная конституция Карпатской Украины 15 марта 1939 года. - Процесс подготовки Конституции Украины тянулся шесть лет — с 1990 по 1996 год. На протяжении этого времени было предложено 15 проектов документа. - Острые дискуссии велись касательно полномочий между ветками власти, символики, частной собственности, а также статусом Республики Крым и русского языка. - Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на самом заседании парламента. Он смотрел его в кабинете в прямом эфире. Однако за несколько минут до окончательного решения пришёл в сессионный зал. Кучма назвал это событие историческим. - Самый маленький экземпляр основного Закона Украины размером 2×3 см. Его создал художник Игорь Степанов в 2011 году. В ней 160 страниц, а вес — 15 граммов. - При подготовке ко второму чтению в документ внесли около шести тысяч поправок. Все три месяца комиссия работала над проектом без выходных с 9 утра и до 10 вечера. - Первые слова тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Мороза после принятия Конституции 315 голосами были такими: Есть Конституция! - Международное сообщество одобрило Конституцию Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.

Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах

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День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

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З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Щоб мирним небо над вами було завжди!

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

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Із Днем Конституції сьогодні

Я вітаю Україну,

Бажаю, щоб процвітали,

Щасливі були й єдині.

Добра країні, народу — сили

Нових перемог та досягнень,

Веде нехай народ держава

До великих та значущих звершень.

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Люди самі обирають, за якими законами жити,

Якщо правду приймають, значить так тому й бути.

Конституцією своєю ми пишаємося недарма,

Є в ній мудрість, справедливість і, звісно, доброта.

У ній прописані закони, щоб громадян захищати,

Щоб країною європейською Україна могла стати.

Вітаємо українців та бажаємо від душі,

Щоб нами досягалися всі на світі межі!



