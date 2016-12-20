Где украинцы не смогут расплатиться картой ПриватБанка

Рассчитаться картой Привата можно не во всех супермаркетах





Многие торговые сети в Украине перестали принимать к оплате карточки из-за национализированного ПриватБанка, пишут Вести.





Среди магазинов, где у украинцев возникли сложности с оплатой безналичными деньгами, первыми стали АТБ и Varus, причем еще в понедельник. Ответственность за подобный сбой торговые сети переложили на Приват: дескать, у них установлены терминалы ПриватБанка, которые сбоят еще с прошлой недели.





Однако во вторник, 20 декабря, список учреждений, не принимающих карты, резко расширился. Еще вчера банковской картой можно было в Сильпо, но уже сегодня супермаркеты этой сети вообще не принимают карты, рассчитывая клиентов за наличку. Объяснение - не работают терминалы ПриватБанка. На вопрос журналистов, связано ли это с национализацией ПриватБанка, один из кассиров ответил: “Официально - нет, но вы же знаете, что творится с Приватом“.





Такие объявления появились в супермаркетах во вторникvesti-ukr.com

Также киевляне рассказали нам, что не смогли сегодня расплатиться карточкой в Пузатой хате и в Гдебургере. Кроме того, не принимают карты, по состоянию на полдень 20 декабря, в Форе и Эколавке.





Почему не принимают карты





Отчасти проблема действительно в терминалах национализированного банка. Но, как рассказали журналистам в неформальном разговоре представители нескольких сетей, большинство магазинов сами их отключают, чтобы деньги через терминалы не шли на счета ПриватБанка: как известно, у юрлиц были большие проблемы из-за заморозки их счетов в Привате. Идет конец года, так что промедление с доступом к своим деньгам на счетах может вылиться для компании не только в невыплате зарплат, но и в проблемы с фискалами из-за налоговых отчислений.





Еще один немаловажный аспект - далеко не все представители украинского бизнеса желают и готовы “светить“ свои доходы государству. А с национализацией ПриватБанка вероятность такого сценария резко возросла.





ПриватБанк могут объединить с Ощадбанком Читай также:





“Раньше система гарантировала защиту информации и персональных данных от третьих лиц. Поскольку банк стал государственным, гарантии будут нивелированы. Транзакций станет гораздо меньше, так как все платежи будут просвечиваться государством, как на рентгене, и за ними будет усилен фискальный контроль“, - рассказал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.





Поэтому некоторым бизнесменам легче иметь дело с наличкой, чем чинить “сломанные“ терминалы.





Напомним, вечером в воскресенье, 18 декабря, на правительственном портале появилось сообщение о национализации ПриватБанка. 100% акций принадлежат теперь государству в лице Министерства финансов. Пост председателя правления займет бывший министр финансов Украины Александр Шлапак. Первый зампредседателя правления Олег Гороховский заверил, что с деньгами клиентов на счетах все будет в порядке.









Читайте также: КАК ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ СКАЖЕТСЯ НА КУРСЕ





