США готовят ответные удар по террористам в Кабуле. Видео

Филиал группировки "Исламское государство", действующей в Афганистане и в Пакистане (ISIS-K), взял на себя ответственность за взрывы в Кабуле 26 августа.
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В свою очередь президент США Джозеф Байден приказал нанести удары по объектам террористов, сообщает Reuters.
В частности, ISIS-K заявили, что один из их террористов попал в лагерь недалеко от аэропорта Кабула и взорвался там. По их словам, целями нападения были переводчики и сотрудники американской армии.
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В связи с этим Байден в обращении к нации 26 августа назвал героями американских военных, погибших от взрывов. Он также пообещал нанести ответные удары по террористам.
"Те, кто сегодня совершил нападения, и те, кто желает Америке зла, — мы это не простим. Будем охотиться и заставим вас заплатить", — сказал президент.
Поэтому Байден приказал Пентагону разработать планы по нанесению ударов по руководству и объектах ISIS-K.
"Мы ответим с силой и точностью во время и в месте, которое мы выберем", — заявил он.
Известно, что ISIS-K не является союзником "Талибана", под контролем которого сейчас Афганистан. Талибы заявили СМИ, что несколько дней назад их бойцы задержали в аэропорту террориста ИГИЛ, он якобы рассказал им о планах нападения. После того "Талибан" посоветовал руководству оставаться в безопасности и не устраивать собрания в общественных местах.
Тем временем в США не исключают новые теракты, в том числе взрывы автомобилей и прочего, чтобы сорвать эвакуацию людей. Однако Вашингтон не изменил планов вывести свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что осталось эвакуировать из Афганистана около 1500 американцев.
По ее словам, государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле.
Как сообщалось, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.
Число жертв двух взрывов в Кабуле по состоянию на утро 27 августа достигло 103 человек. Среди погибших — 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
При этом "Талибан" сообщил о гибели, по крайней мере, 28 своих бойцов. В целом еще 150 человек получили ранения. О пострадавших украинцах не сообщалось.
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Накануне Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия предупреждали людей о высокой угрозе теракта в аэропорту Кабула. Граждан этих стран и других людей, которые хотят уехать из Афганистана, призвали покинуть район аэропорта и найти безопасное место.
Причем в Великобритании предупреждали о нападении именно со стороны ISIS-K.
Взрыв в аэропорту Кабула произошел тогда, когда тысячи иностранцев и афганцев пытаются выехать из страны после захвата власти талибами.
США и их союзники спешат эвакуировать как можно больше людей из Афганистана до 31 августа — после этой даты талибы не гарантируют безопасности.
Как известно, с 14 августа (за день до вступления талибов в Кабул) западные страны эвакуировали 100 тысяч человек. В Великобритании хотят ранее прекратить рейсы по вывозу людей, однако время последнего вылета не уточняют. Франция планирует завершить эвакуацию 27 августа, Канада и Бельгия прекратили рейсы с 26 августа.
Украина уже вывезла более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев. По данным МИД, в Афганистане остаются около 90 украинцев и членов их семей, которые хотят уехать из страны. Министр Дмитрий Кулеба обещал не прекращать эвакуацию, пока не вывезет всех украинцев, которые этого хотели.
Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они, в конце концов, привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.
19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже носила это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал тамошнюю власть.
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Талибы обещали не возобновлять строгую систему шариата по средневековому образцу. Однако люди на местах утверждают, что это не так.