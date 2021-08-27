США готовят ответные удар по террористам в Кабуле. Видео

Филиал группировки "Исламское государство", действующей в Афганистане и в Пакистане (ISIS-K), взял на себя ответственность за взрывы в Кабуле 26 августа.

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В свою очередь президент США Джозеф Байден приказал нанести удары по объектам террористов, сообщает Reuters.

В частности, ISIS-K заявили, что один из их террористов попал в лагерь недалеко от аэропорта Кабула и взорвался там. По их словам, целями нападения были переводчики и сотрудники американской армии.

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В связи с этим Байден в обращении к нации 26 августа назвал героями американских военных, погибших от взрывов. Он также пообещал нанести ответные удары по террористам.

"Те, кто сегодня совершил нападения, и те, кто желает Америке зла, — мы это не простим. Будем охотиться и заставим вас заплатить", — сказал президент.

Поэтому Байден приказал Пентагону разработать планы по нанесению ударов по руководству и объектах ISIS-K.

"Мы ответим с силой и точностью во время и в месте, которое мы выберем", — заявил он.

Известно, что ISIS-K не является союзником "Талибана", под контролем которого сейчас Афганистан. Талибы заявили СМИ, что несколько дней назад их бойцы задержали в аэропорту террориста ИГИЛ, он якобы рассказал им о планах нападения. После того "Талибан" посоветовал руководству оставаться в безопасности и не устраивать собрания в общественных местах.

Тем временем в США не исключают новые теракты, в том числе взрывы автомобилей и прочего, чтобы сорвать эвакуацию людей. Однако Вашингтон не изменил планов вывести свои войска из Афганистана до 31 августа 2021 года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что осталось эвакуировать из Афганистана около 1500 американцев.

По ее словам, государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле.

Как сообщалось, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Число жертв двух взрывов в Кабуле по состоянию на утро 27 августа достигло 103 человек. Среди погибших — 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

При этом "Талибан" сообщил о гибели, по крайней мере, 28 своих бойцов. В целом еще 150 человек получили ранения. О пострадавших украинцах не сообщалось.

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Накануне Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия предупреждали людей о высокой угрозе теракта в аэропорту Кабула. Граждан этих стран и других людей, которые хотят уехать из Афганистана, призвали покинуть район аэропорта и найти безопасное место.

Причем в Великобритании предупреждали о нападении именно со стороны ISIS-K.

Взрыв в аэропорту Кабула произошел тогда, когда тысячи иностранцев и афганцев пытаются выехать из страны после захвата власти талибами.

США и их союзники спешат эвакуировать как можно больше людей из Афганистана до 31 августа — после этой даты талибы не гарантируют безопасности.



