Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.29
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 сентября 20, 09:28
Авиакатастрофа АН-26: В Харькове объявили День траура. ВИДЕО
авиакатастрофа АН-26
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В авиакатастрофе АН-26 погибли 25 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил

В Харьковской области и Львове 26 сентября объявили Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА и горсовета Львова.

"Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26. В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", – говорится в распоряжении Харьковского главы обгосадминистрации Алексея Кучера.

Читайте также: ДВУМ КУРСАНТАМ ЧУДОМ УДАЛОСЬ СПАСТИСЬ ПРИ КРУШЕНИИ САМОЛЕТА

26 сентября рекомендуется отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.

Читайте также: ГСЧС УТОЧНИЛА ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ АН-26

По распоряжению мэра Львова Андрея Садового, сегодня во Львове будет объявлен день траура в память о погибших в катастрофе. Львовский городской совет просит жителей воздержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.


25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. По последним данным, на борту находились 28 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. Погибли 22 человека, двое выжили, поиски еще четверых продолжаются.



Для расследования обстоятельство крушения Ан-26 создана государственная комиссия.
liga.net
Ещё по теме:
Сеть "Сильпо" запустила услугу адресной доставки
Во Львове в посылке сдетонировала граната РГД-5. ФОТО
Шесть украинских ВУЗов вошли в рейтинг лучших заведений мира
Кабмин объединил Львов с 20 населенными пунктами в ОТГ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине абсолютный рекорд смертности от Covid-19
noimageАвиакатастрофа Ан-26: троих человек до сих пор ищут
noimageОдного курсанта не допустили к роковому полету АН-26
noimageДвум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета
noimageГСЧС уточнила число погибших при крушении Ан-26
Лента новостей