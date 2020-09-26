Авиакатастрофа АН-26: В Харькове объявили День траура. ВИДЕО

В Харьковской области и Львове 26 сентября объявили Днем траура по погибшим в авиакатастрофе АН-26. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА и горсовета Львова.

"Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26. В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", – говорится в распоряжении Харьковского главы обгосадминистрации Алексея Кучера.

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26 сентября рекомендуется отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предлагается внести соответствующие изменения в программы передач.

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По распоряжению мэра Львова Андрея Садового, сегодня во Львове будет объявлен день траура в память о погибших в катастрофе. Львовский городской совет просит жителей воздержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.















